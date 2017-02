Soome ärimehed ei reisi Trumpi vastase protestina USAsse

Soome ärimeeste seas on hakanud levima väikest mõõtu protest USA presidendi Donald Trumpi tegevuse vastu - keeldutakse USAsse reisimisest, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Protestile pani aluse tekstiilifirma Finlayson tegevjuhi Juha Kurttila postitus Facebookis, kus ta teatas, et ei reisi Ühendriikidesse seni, kuni Trump on võimul. Kurttila protestiga on nüüd ühinenud ka teisi ärimehi, ehkki mehe enda sõnul polnud plaanis teha mingit ettevõtjate ühtset boikotti.

"Väljendasin vaid oma arvamust. Et ma ei pea reisima riiki, kus on selline president," ütles Kurttila Yle-le.

Kurttila on varemgi esinenud poliitiliste avaldustega. Kaks aastat tagasi lõpetas Finlayson toodete müügi Kärkkäineni kauplusteketis, sest kaupluste omanik Juha Kärkkäinen pidas üleval juudivastast propagandat esitavat veebilehte.

Üks Kurttila Trumpi-boikotiga ühinenutest on lemmmikloomatarvetepoodide keti Musti ja Mirri tegevjuht Mika Sutinen. Sutinen rääkis Yle-le, et boikott on lapsik ja sellel pole tõenäoliselt mingit mõju, kuid isiklikult tahtis ta sellise avalduse ikkagi teha.

"Kuidagi on see, mida idanaabri juures toimub, oodatud. Aga oleme rääkinud mitme kolleegiga, et see, mis praegu USAs toimub, tundub isikliku solvanguna, sest USA on esindanud minu sugupõlve vaba demokraatiat," ütles ta.