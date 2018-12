Soome börsiguru näeb kasvamas megakriisi

Praegune investeerimiskeskkond on Puttoneni sõnul unikaalne ning ühtemoodi keeruline nii jaeinvestori kui ka institutsionaalse investori jaoks.

"Kaane all on mullitamas megakriis," ütleb Puttonen. Riske on mitu – Brexit, mille tagajärgi ei oska keegi ette näha, Itaalia mured, kaubandussõda, suure võlaga Hiina majandus, Jaapani kroonilised probleemid –, millest igaüks võib eskalatsiooni korral viia suure languseni.

Kõige suurem risk on Puttoneni sõnul aga võlg.

Allikas: Äripäev