Soome ehitust ähvardab sel nädalal kaos, töötajad ähvardavad streigiga

Kui Soome ehitusala töötegijad ja tööandjad omavahel kokkuleppele ei jõua, peatavad töötajad neljapäeval töö.

Osalt püüavad ehitajad siiski töö käimas hoida, selle ulatus pole veel selge, vahendab Äripäev Soome majanduslehte Kauppalehtit.

SRV ja YIT juhivad tööd Helsingi olulistes paikades, YIT valdkonnajuhi Esa Neuvoneni sõnul on mõneski kohas ajakava pingeline. Ta loodab, et ehitamist on võimalik siiski ka võimaliku tööseisaku ajal jätkata.

Kui töö peatamine tõepoolest aset leiab, peatub ka suur osa betooni- ja betoonelementide tootmisest.

