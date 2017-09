Soome ettevõtjate värbamisplaan on viie aasta kõrgeim

Meie piirkonnas on optimism värbamise suhtes kasvanud hüppeliselt Soomes, kus see on viimase viie aasta kõrgeim.

Tööjõu värbamise plaane kaardistava rahvusvahelise uuringu kohaselt on hetkel ettevõtjad selle aasta kõige optimistlikumas värbamismeeleolus. ManpowerGroupi uuringu raames küsitleti 59 000 tööandjat 43 riigis, millest 42 riigis plaanitakse aasta viimases kvartalis töökohti juurde luua.

Alates 2008. aasta üleilmsest kriisist on tegu esimese kvartaliga, kus kõigi uuritud riikide tööandjad on värbamise suhtes optimistlikud. Uuringus osalenud riikidest vaid Šveitsi ettevõtjad arvasid, et töökohti nende turul praegu juurde ei tule. Kõige optimistlikumad riigid asuvad jätkuvalt meist kaugetel kontinentidel. Enim on soovi töötajaid juurde palgata Jaapanis (23% tööandjatest), Taiwanis (22%), Costa Rical (19%) ja Indias (19%). Euroopa riike on optimistlike riikide TOP10-s neli: Ungari (18%), Kreeka (15%), Rumeenia (15%) ja Bulgaaria (14%).

“Töötajatele on see aeg üks viimase aastakümne soodsamaid ja tööandjad peavad kõvasti pingutama, et häid inimesi juurde leida,” ütles Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Paljud piirid on avatud ning ka meil on põhjust arvestada, et konkureerime töötajate pärast rahvusvahelisel, mitte väikesel suletud turul.”

Eestlaste seas populaarsetel tööturgudel on toimud võrreldes eelmise kvartali uuringuga märkimisväärne muutus. Kui eelmises kvartalis oli Soome ettevõtjate värbamisprognoos vaid 1%, siis neljandas kvartalis plaanib koguni 8% tööandjatest inimesi juurde palgata. Rootsi optimism on seevastu vähenenud - 11% juurest 5% juurde. Iirimaal ja Austraalias plaanib töötajaid juurde värvata 10% tööandjatest, Suurbritannias 6%, Saksamaal 5% ja Norras 4%.

Soomes läbiviidud uuringus küsitleti 625 ettevõtjat 10 erinevast sektorist. Enim plaanitakse värvata juurde Ida-Soomes ning kõige rohkem on inimesi juurde vaja finants-, kindlustus- ja kinnisvaravaldkondades, aga ka majutus- ja toitlustussektoris. Kõige väiksem värbamisootus on transpordi- ja kommunikatsioonivaldkonnas.

“Kvartalipõhine uuring näitab küll vaid lühiajalisi arenguid, kuid Eesti ettevõtjatel on põhjust oma töötajaid hoida ja väärtustada. Osad varem Soomes töötanud eestlased on majanduslanguse ajal koju naasnud, kuid kui nende kogemus on hea, siis sobiva pakkumise puhul võivad nad kaaluda uuesti Soome kolimist,” rääkis Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Samas alati ei peagi püüdma võistelda üle-lahe palgaga. Inimesed hindavad üha enam töö sisu ja iseloomu, paindlikku tööaega ning karjäärivõimalusi, aga ka erinevaid soodustusi. Keegi ei taha kolida kolimise pärast kui neid osatakse kodumaal hinnata.”