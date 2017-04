Soome finantsettevõte ühineb Eesti liisinguettevõttega

Soome kapitalil põhinev ettevõte United Finance ühineb Eesti liisinguettevõtte Fusion Varahaldusega – uudset finantstehnoloogiat pakkuva ettevõtte peakontor hakkab asuma Tallinnas.

Fusion Varahanduse asutaja ja juht Hendrik Roosna sõnas, et Eestisse loodav ühine finantseerimisettevõte United Finance AS laiendab oluliselt kogu Baltikumi senist finantsteenuste spektrit. “Esimesena Eestis ja Baltikumis hakkame pakkuma kliendihaldussüsteemi, millesse on integreeritud finantsteenused – see parandab oluliselt kapitali kättesaadavust erineva suurusega ettevõtetele ning toob teenused lõpptarbijale lähemale,” selgitas Roosna, kelle sõnul ei ole Eesti seejuures kindlasti testturg, vaid senise Soome kogemuse edasiarendaja ja uute teenuste väljatöötaja. “Ettevõtete kompetentside liitmisel laienevad võimalused, kuid kõikide seniste Fusioni klientide teenindamine jätkub muutusteta,” rõhutas Roosna.

United Finance asutaja Marko Roivaineni sõnul otsustati peakontori asukohaks valida Eesti. „Eesti liidriroll digitaalsete teenuste väljatöötamisel koos kvalifitseeritud tööjõuga on üks olulistest põhjustest, mis Eesti kasuks räägivad,“ selgitas Roivainen. Ta lisas, et lisaks läbipaistvale ärikeskkonnale on kasvufaasis ettevõttele oluline ka toetav maksukeskkond ning Põhjamaadest soodsam kulubaas.

Roosna pääses mullu USA mõjukaima kiirendi Y Combinator'i sõelast TOP 100 tulevikugigantide sekka ja arendab nüüd Skandinaavias USA-s loodud Upgraded-nimelist nutiseadmete tarbimisharjumusi muutvat ettevõtet, mis pakub eeskätt Apple’i toodetele liisinguteenust. Roosna sõnul näitab nii Upgraded’i praktika kui ka maailma fintech-sektori areng, et tarbijad ei soovi uusi seadmeid osta, vaid kasutada neid teenusena - täpselt nii nagu Spotify ja Netflix kaotasid CD-d ja DVD-d ja pakuvad täisteenust.

Roosna hinnangul on sarnane tarbimisharjumuste muutus toimumas ka finantssektoris, mistõttu nägid nad võimalust uue fintech-ettevõtte loomiseks Eestisse.

“Kui pangad kasutavad finantsteenuste pakkumiseks küll palju erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, siis uus fintech-ettevõte asetab tehnoloogia finantsteenuste keskele, muutes finantseerimise ärimudelit ja ettevõtete teenusepakkumist lõpptarbijale. Rahvusvaheline praktika näitab, et fintech-teenuse levik mõjutab positiivselt ühiskonna arengut, elavdab konkurentsi, aitab kaasa hindade korrigeerimisele ja tagab laiema juurdepääsu teenustele, mis on traditsiooniliselt alarahastatud ja -kasutatud,” tõi Roosna esile pakutava finantseerimislahenduse positiivseid mõjusid.

United Finance AS-i juhatuse liige Tõnis Vahesaar lisas, et uus finantseerimislahendus võimaldab erinevate sektorite ettevõtetel oma äriprotsesse muuta teenusekesksemaks.

“Näiteks on taastuvenergiaseadmete kasutuselevõtt lõpptarbija jaoks kulukas, kuigi järjest suurema nõudlusega. Päikesepaneelide tasuvusaeg on pikk ja alginvesteering suur, kuid finantseerimislahendusi on vähe. Selleks, et energeetikaettevõte saaks müüa, paigaldada ja hiljem hooldada päikesepaneele ning lõpptarbija toota ja kasutada taastuvenergiat, viib United Finance teenusepakkuja võimalused ja lõpptarbija vajadused kokku, jagades finantseerimisriske. Tarbija ei pea tegema suurt alginvesteeringut, vaid tehing kajastub igakuisel elektriarvel, kus arvestatakse nii paneelide kulu kui ka toodetud ja tarbitud energia mahtu,” näitlikustas Vahesaar.

Roosna lisas, et suurte ettevõtete kõrval võidavad fintech-lahendusel põhinevast finantseerimisteenusest ka väiksemad ettevõtted, kellele on kapital senisest kättesaadavam. “Rahvusvaheliste IT-ettevõtete kõrval saaksid ka kohalikud IT-firmad meie finantseerimissüsteemi alusel enda teenuseid ligipääsetavamaks teha. Näiteks müüa ettevõttele arvutipargi-ja serveri- või võrguhaldusteenust, ilma et peaks ise tellijale vajalikke seadmeid välja ostma ning enda taskust teenuse pakkumist rahastama – see vähendab ettevõtte krediidiriski ning muudab ka tarbijale teenuse kasutamise turvalisemaks,” selgitas Roosna.

Nii Roivainen kui ka Roosna nentisid, et United Finance’i pakutava finantseerimislahenduse vastu on olnud juba huvi ka rahvusvaheliselt, kuid esmalt peavad nad oluliseks finantseerimislahendust arendada kättesaadavaks Baltikumis ja Soomes.

“Tuues ettevõtte peakontori Soomest Eestisse, loome võimaluse kõigi ümberkaudsete riikide finantseerimisteenuste arendamiseks, panustades seeläbi veelgi enam Eesti majanduskeskkonda. See on meile oluline,” rõhutas Vahesaar.

Hendrik Roosna lisas, et United Finance’is saab tööd pea 100 inimest. “Kuigi on veel vara prognoosida turumahtu Eestis, siis globaalsete IT-ettevõtete tegevus teenusepõhise turu arendamisel näitab tegelikult selget suunda ka meile,” avaldas Roosna lootust.