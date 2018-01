Soome finantssektori töötüli kogub uusi tuure: järjekordne streik algab juba homme

Soome finantssektori töötajad alustavad homme uut kahepäevast streiki, sest tänased läbirääkimised tööandjatega ebaõnnestusid, kirjutab YLE.

Riiklik lepitaja Minna Helle sõnul on praeguseks ära proovitud kõik võimalikud variandid tüli lepitamiseks. "Erimeelsused osapoolte vahel on nii suured, et lahendust ei ole võimalik leida," ütles ta.

Põhiliseks vaidluskohaks on nädalavahetustel töötamise tingimused. Millal tülile lahendus leitakse, pole teada. Helle sõnul pole ühtegi uut kohtumist kokku lepitud.

Tüli tõttu jäävad enamike pankade esindusi neljapäeval ja reedel suletuks.

Streigi ajal töötavad kaardimaksed, sularaha on võimalik pangaautomaatidest välja võtta, samuti toimuvad ülekanded. Samuti töötab internetipank, küll aga võivad mõned tehingud, näiteks investeerimistehingud võtta kauem aega.

Töövaidlust üritati lahendada juba enne jõule, kuid see ei õnnestunud. Seejärel toimus esimene streik eelmise nädala neljapäeval ja reedel.