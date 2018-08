Soome firma leiutas metsa süttimist takistava aine

Soome firma, mis on keskendunud kustustussüsteemide loomisele, lõi aine, mis ei lase metsal süttida ja millel oleks kasutust kogu maailmas, kirjutas Yle.

Oulus tegutsev ettevõte Xpyro kavatseb sel sügisel oma leiutisele – nimega Firestop – ka patendi võtta, vahendab Äripäev.

Yle kirjutab, et Firestopi on lihtne kasutada, seda võib maapinnale kanda või kastekannuga. Aine meenutab väetist ning sellega töödeldud alal leeki ei teki. Tegemist on veeslahustuva ja mitte mürgise kooslusega, mis on pH-neutraalne ja mis vihma korral väetab maapinda. Tegemist pole kalli seguga, see maksab sama palju kui vedelseep.

