Soome fond liigub Eesti rõivakontserni täiskontrolli poole

Rõivatootja Baltika on aastate jooksul enam kui kümme korda võlakirjadega investoritelt raha küsinud ja nendega ka olulisi osalusi ümber mänginud. Suurimaks osanikuks on paisunud Soome investorite fond, mis visalt, ent kindlalt liigub täiskontrolli suunas, kirjutas Äripäev.

Baltika finantsjuht Maigi Pärnik-Pernik rääkis, et konverteeritavate võlakirjade kõrval on rahavajaduse katmiseks kaalutud ka teisi variante, ent põhjus vahetusvõlakirjade kasuks otsustada on olnud väga pragmaatiline – selle tingimused olid sobilikud võimalikult laiale investorite grupile ja sobisid ka Baltika finantseerimisvajaduse täitmiseks.

„Eks investoritel on erinevad riski-tulu-ootused, aga tulemus juba kõneleb iseenda eest: 99% märgiti täis,“ ütles Pärnik-Pernik augusti alguses lõppenud uute K-seeria konverteeritavate võlakirjade kohta. „Arutasime ja kaalusime erinevaid finantsinstrumente nii investeerimispankade kui ka suuremate investoritega, et leida parim lahendus,“ lisas Baltika finantsjuht.

