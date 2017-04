Soome juubelimündil lastakse punaseid maha. Rahandusminister: see on maitselage

Soome sajandaks juubeliks münditud juubelirahad kajastavad Soome ajaloo eri episoode, sealhulgas punaste mahalaskmist kodusõja päevil. Soome rahandusministri Petteri Orpo hinnang mündile oli ühene: maitselage.

Orpo rääkis Soome parlamendi Eduskunta ees esinedes, et hämmastus Soome rahapaja vermitud uuest juubelimündist, kus oli tema meelest täiesti maitselage pilt. "Ma ei saa aru, kuidas see sobib Soome 100 -juubeliaasta vaimuga - ehk siis ei sobigi. Loodan, et see münt võetakse tagasi."

Soome rahapada on rahandusministeeriumi tellimusel lasknud vermida sarja juubelimünte. Ehkki tellija on ministeerium, teeb nende kujunduse osas valiku kunstiline toimkond, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Soome rahapaja viimane, veel avaldamata juubelimüntide sari koosneb eri kümnendite suursündmusi kajastavatest müntidest. 1920ndaid aastaid märgib münt päisega "Kodusõda" ja pildiga, kus valgete poole hukkamiskomando laseb maha vangivõetud punaseid võitlejaid.

Münte tutvustava Soome rahapaja Instagrami konto on täis kommentaare, kus kritiseeritakse pildivalikut.

"Soome 100 aastat, me oleme koos, oleme üks rahvas. Ma lihtsalt ei saa aru," ütles Orpo.