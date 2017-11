Soome kaubandusgrupid kutsuvad Eesti toiduaineid Soome turule

Soome jaekaubandusgrupid SOK ja Kesko on aru saanud, et Eestis reisil käinud soomlasi ja Soomes elavaid eestlasi huvitavad Eesti tooted.

SOK kaubavaliku juht Antti Oksa ütles, et kooperatiivkaupluste grupp S-ryhmä otsib Eesti tootjatelt nii tooteid, mida Soomes ei toodeta, kui ka odavamaid alternatiive Soome toodetele. Tahetakse pakkuda soomlastele Eesti spetsialiteete, mida nad on Eesti-reisidel maitsnud, vahendab ajaleht Maaseudun Tulevaisuus.

„Teine sihtgrupp on eestlased, kes käivad Soomes tööl,” teatas Oksa, kelle sõnul on sissetoomist väärt näiteks traditsioonilised Eesti küüslauguleivad, kohukesed ja joogid.

S-ryhmä Eesti kaubavalikut kasvatatakse nõudmise järgi.

Kesko restoranidele, hotellidele ja catering-teenuste pakkujatele keskenduva tütarettevõtte Kespro juht Mika Halmesmäki ütles, et nende kaubavalikust tuleb Eestist vähem kui üks protsent. Huvi Eesti kaupade vastu aga tuntakse, et hankida klientidele sobivaid tooteid ja olla teadlik sellest, mida kuskil pakutakse.

Oksa sõnul on toidutrendid Soomes ja Eestis ühesugused. Need on isikupära, vastutustunne, sotsiaalne sidusus, lihtsus, heaolu, algupära ja kohalikkus ning looduslikkus. Tootjate ja kaupmeeste väljakutse on eristada sotsiaalmeedias hetkega sündivad ja surevad trendid neist, mis kannavad kaugemale. Lisaks sellele peab tootja leidma trendidest sellise, mille nõudmistele tema toode sobib.

Toode võib aidata üksikisikul kokku panna oma pilti tarbijana, säästa aega, raha või tööd, vastata töötlemata toidu nõudmistele või pakkuda loo toote taga.

Oksa ja Halmesmäki esitlesid Eesti toiduainetööstuse ettevõtetele võimalusi pääseda Soome turule Eesti saatkonna korraldatud toiduseminaril.