Soome kinnisvarahai toob Eestisse rikaste põhjanaabrite raha

Arto Kalevi Autio on eduka investeerimisfirma Brave Capital üks osanikke, kuid on siiani suutnud Eestis elada ja tegutseda nii, et temast ei ole eriti juttu olnud. Hiljuti sõlmis ta aga lepingu, et osta kurikuulus Keskerakonna Tallinna vanalinnas asuv kontor, ja sattus sellega avalikkuse tähelepanu alla.

Autio ja tema partnerid on valinud huvitava taktika. Paljud nende ostud tulevad avalikust sektorist ja hapuks läinud pangalaenudest. Autio on juba pikka aega teinud koostööd pankadega, kes pakuvad talle probleemseid varasid. 95% kraami tuleb aga avalikelt oksjonitelt. „Nendega on lihtne tegeleda. Tavaliselt on see kinnisvara, millega keegi pole midagi teinud. Me ei osta kinnisvara, millel on suur tootlus või mis on juba valmis ärihooned. See pole meie huvi,” sõnab ta.