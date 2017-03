Soome kivivillatootja pani tehase kinni: nõudlust vähe

Soome isolatsioonmaterjalide tootja Paroc teatas eile Oulu tehase sulgemisest, põhjendades seda tehase vähese koormatusega madala nõudluse tõttu.

Paroci pressiteate kohaselt kaob ühes tehase sulgemisega 64 töökohta.

"Soome kivivillatehaste praegune koormatus on liiga väike, et kindlustada konkurentsivõimeline tegutsemine," ütles Paroc Groupi tegevjuht Kari Lehtinen pressiteate vahendusel. "Oulus asuv tehas on vana ja selle tegevuse jätkamine vajaks suuri investeeringuid."

Parocil on veel kaks tehast Soomes, kaks Rootsis, üks Leedus, üks Poolas ja üks Venemaal. Baltimaadesse ja Poola laienes Paroc juba 1990ndate alguses, olles näiteks Eestis üks esimesi välismaiseid ehitusmaterjalide tarnijaid.

Paroci käive oli 2016. aastal 375 miljonit eurot.