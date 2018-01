Soome kodanikupalga eksperiment on kestnud aasta: kui paljud on jäänud 560-eurose toetuse tõttu diivanile laisklema?

Soome kodanikupalka on palju kritiseeritud, kuid eksperimendis osalejatele idee meeldib. Yle tegi katsest vahekokkuvõtte.

Juha Järvinen oli üks 2000 töötust, kelle Soome riik kodanikupalga eksperimendi jaoks juhuslikult välja valis ja kes hakkas igakuiselt saama 560 eurot. "See on olnud väga huvitav aasta minu jaoks," ütles Järvinen. "Ma olen aastaga andnud umbes 300 intervjuud. Kogu maailm on olnud kodanikupalgast huvitatud," ütles ta.

Enne projekti kogus Järvinen Soomelt viis aastat töötu abiraha. Ja kuigi kõik abirahad kokku moodustasid natuke suurema summa, kui 560 eurot, siis Järvineni sõnul on viimane parem variant, sest kodanikupalga saamiseks ei pea koguaeg töötukassas käima. Temal ja ta medõest naisel on kokku kuus last. "Suure majapidamise korraldamine võtab päevast enamuse ajast ära," ütles ta.

Järvinen tegi eelmisel suvel algust videotöötlusega tegeleva firmaga, mis võtab hetkel veel jalgu alla ning samuti käivad tal hetkel kolleegidega arutelud kunstile keskenduva külalistemaja loomise osas.

"Me mõtlesime, et oleks suurepärane idee rajada inimestele koht, kuhu minna puhkama ja kus saaks tegeleda kunstiga. Seal oleksid maalikoolitused, savi voolimise koolitused või videotöötluse koolitus. Meil on selleks juba sobilik õhkkond: loodus ja stuudiod, kus inimesed saaksid töötada," ütles ta.

Järvinen arvab, et ajaks, kui kodanikupalga eksperiment läbi saab, on tema ettevõtted juba töös.

Eksperiment on saanud palju kriitikat

Järvinen on pettunud, et kodanikupalka rakendati vaid 2000 töötu peal ega laiendatud teistele gruppidele. Tema sõnul oleks toetust võinud veel saada vabakutselid, kunstnikud ja väikeettevõtete omanikud.

Samas ei nõustu ta kriitikaga, et kodanikupalk teeb inimesd laisaks. "Me üritame eksperimendiga välja selgitada, kui paljud meist jäävad toetuse saades diivanile lamama. Ma isiklikult ei usu, et paljud, sest kui inimesed näevad, et keegi neist hoolib, siis tekib ka motivatsioon rohkem töötada," ütles ta.

Aastaid tagasi oli Järvinenil oma ühemehe firma, mis tootis aknaraame, kuid ta põles läbi ja ettevõte läks pankrotti. "Minu jaoks tähendas kodanikupalk, et ma olin jälle Soome kodanik. See polnud kerge peale pankroti minekut ja laenamisõiguste kaotamist," ütles ta.

Väikse rahaga saab kaua hakkama

Meie elustandard pole paranenud. Me elame endiselt väga tagasihoidlikult. Meie kaheksaliikmeline pere saab kuus hakkama 3000-eurose netopalgaga. Ma pean tunnistama, et vahel on see ellujäämise küsimus. Ma tänan Soome kirikut, kes toetab inimesi toiduga," ütles ta.

"Ma proovin hoida oma kulutused minimaalsena. Meile annetatakse hulganisti kasutatud riideid, mille tõttu ei pea me midagi ise ostma," ütles ta. Samas ütles Järvinen, et kokkuhoidlik elu teda ei morjenda ja teda teevad õnnelikuks mitte-rahalised väärtused.