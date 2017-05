Soome konsultatsioonifirma kolib töökohad Poolast tagasi kodumaale: siit leiab haritud personali

Soome maailmamainega inseneri- ja konsultatsioonifirma Pöyry toob Poolast kodumaale tagasi raamatupidamise tugiteenuste üksuse, sest Soomest on lihtsam palgata haritud ja keeleoskusega spetsialiste.

Mõned aastad tagasi raamatupidamise tugiteenused Poola partnerile üle andnud Pöyry teatas täna Helsingi börsile, et omaaegse otsusega seatud eesmärgid on täidetud ja nüüd lõpetatakse teenuste sisseostmine.

Firma ärijuht Juuso Pajunen ütles teadaandes, et on saabunud aeg pakkuda raamatupidamise tugiteenuseid ise. Pöyry teatel lisab teenuste kodumaale toomine protsessidele paindlikkust ning samas kergendab ettevõtte tuntus Soomes tööjõu leidmist.

"Investeering Soome on tasuv ükskõik mis vaatenurga alt," ütles ta. "Vaadates Soome asjatundjate hinnataset, võib see tunduda esmapilgul kõrge, kuid tegelikult see ei ole."

Soome rahvusringhäälingule Yle ütles Pajunen, et Soomes on kerge palgata keeleoskustega ja kõrgestiharitud kaadrit: "See on esimene ja kõige tähtsam tegur."

Üksuse Soome toomine tähendab 30 töökoha lisandumist Pöyry peakorterisse Vantaa linnas. Kokku annab Pöyry tööd Soomes 1500 ja kogu maailmas 5500 inimesele.