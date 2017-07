Soome laienenud Estravel: sellest saab Eesti suuremaks

Estravelist sai esimene Eesti turismifirma, kes Soome lahe teisel kaldal konkurendi ostis.

Viimasel kahel aastal hoogsalt laienenud Estraveli juhi ja omaniku Aivo Takise sõnul on koduturg kogenud ettevõttele lihtsalt liiga väike, seepärast tulebki laieneda. „Parem hilja kui mitte kunagi, ütleb setu vanasõna. Meil on heameel olla esimene ja ainus reisibüroo Eestis, kes on ostnud Soome reisibüroo. Siiani on ainult vastupidi juhtunud,” ütles Takis.