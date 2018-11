Soome leht: HKScan on keerulises seisus, börsifirmadest viletsaim

Lihatööstuskontserni tulemus on kahanenud 12 kvartalit järjest. Kauppalehti kirjutab, et ettevõtte majandustulemuste aruannet oli valus lugeda, kolmanda kvartali ärikahjum oli 10,1 miljonit eurot ning üheksa kuuga on kahjumit kogunenud 46 miljonit eurot.

Kauppalehti hinnangul on lihatööstus raskes seisus, kuna sügisel välja lastud 40 miljoni euro suuruse hübriidvõlakirja raha on otsas ja septembri lõpus oli ettevõtte kassas raha 13 miljonit eurot ehk sama palju kui juuni lõpus.

Kahanevad tulemused kajastuvad ka aktsia hinnas, mis on aastaga 40% kukkunud.

Loe lähemalt Äripäevast.