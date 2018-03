Soome leht kiidab Baltika tulekut: nüüd saavad ka Soome naised romantilisemaid riideid

Kuigi rõivaste hinnad on Soomes ja Eestis pea samal tasemel, on täiskasvanute riided jätkuvalt üks populaarsem kaup, mida soomlased alkoholi ning maiustuste kõrval Eesti osturetkedelt kaasa toovad, kirjutab Helsingin Sanomat Baltika põhjanaabrite turule minekut kajastavas artiklis.

„Nad oskavad riided huvitavaks teha,“ ütles ajalehele Tallinnas Viru keskuse Montoni poes musti pükse ning pitskaunistusega seelikut proovinud Jaana Sahivirta lisades, et vastasel juhul oleks need jäänud riiulile. Samamoodi uurib meeste rõivaid põhjanaabrite pealinnast pärit Lasse Syrjä.

Mulluse uuringu kohaselt ostab enam kui kolmandik Soome turistidest Eestist riideid.

Ajaleht kirjutab, et Soome laienemise ahvatlus on mõistetav, kuid Eesti kaubamärki kandvad tooted on müügis ka teistes kauplustes ning netipoodides. Ka Baltikal on laienemise osas olnud kahtlusi. Hiljuti avati pood Espoos. Netimüük Soomes toimib ning läbirääkimisi peetakse ka uute kaupluste avamiseks Helsingi ostukeskustes.

Baltika omanik Meelis Mider ütles Helsingin Sanomatele, et Soome laienemine saab alguse Tallinnast. Tema sõnul on soomlased Montoni kaubamärgist huvitatud ning Tallinna turistipiirkondades on avatud ka uusi kauplusi, nii Viru keskuses kui sadama lähedal Nautica keskuses. Eesmärk on ühildada poodide pakutava personaalne teenindus ning e-poe pakutav lai kaubavalik.

Soome ajaleht kirjutab, et Baltika ja Tallinna kaubamaja tegutsesid Helsingis ka 1990-ndatel, kuid panid mõni aasta hiljem poe kinni. „ Siis arvasime, et me suudame kõike. Nüüd oleme targemad,“ lausus Milder.