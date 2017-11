Soome leht: õlu on Tallinnas sama kallis kui Soomes. Aktsiisitõus piirab sadama müügikohti: soomlased siin enam ei käi

Drastiline aktsiisisõus on Eestis alkoholimüüki vähendanud, sest ostjad suunduvad Lätti. Soome alkoturistide kadumisega kaotab Eesti aastas sadu miljoneid eurosid, kirjutab Sami Lotila Iltalehtis.

Kuigi soomlaste pikkujoulut on varsti käes, on Tallinna sadama ümbruses asuvad alkoholipoed tavatult tühjad. Uksed küll avanevad ning kassaaparaadid töötavad, kuid tempo on aastatagusega võrreldes oluliselt aeglasem.

Alcostock Cash & Carry omanik Madis Eensaar möönab, et müüginumbrid on drastiliselt vähenenud.

Viimase aastaga on müügist haihtunud 30-40% ning näib, et langus jätkub. Soomlased siin enam ei käi, tõdeb ta. Nad käivad nüüd alkoholi järel Lätis. Suurte gruppidena ning suurte autodega. Seal on kõik palju odavam kui Eestis.

Aitäh maksutõusudele

Alkoholimüüja Aldar Eesti peab kümneid SuperAlko ja CityAlko kauplusi. Nende hiljuti uuendatud Tallinna sadama piirkonnas asuvas SuperAlko poes on 2700 ruutmeetrit müügipinda.

Aldar Eesti juht Riho Maurer tunnistab samuti, et alkoholimüük väheneb nii Tallinnas kui kogu Eestis. Ettevõtte müüdud liitrite maht langeb sel aastal eelmise aastaga võrreldes 20%, õlle ning teiste lahjade alkohoolsete jookide müük lausa 30%. Õllemüük väheneb vaatamata sellele, et hinda ei ole SuperAlko kevadega võrreldes tõstud, est senini müüakse enne aktsiisitõusus soetatud laovarusid.

Kõlab nagu katastroof, kuid Maurer on üsna rahulolev. Tema sõnul on olukord Eesi alkoholiturul pinev. Olukord on uus ja see on ainult hea. Nõrgad ja aeglased jäävad maha ning nii see tema sõnul peabki olema.

Maureri sõnul lähevad paljud soomlased nüüd ostureisile Lätti, kus alkoholiaktsiis ning ka jaemüügihinnad on oluliselt madalamad kui Eestis. SuperAlkol on Lätis kolm poodi, seal läheb müük nii hästi, et see korvab Eesti languse ning Aldari kogumüük kasvab. Liitrites müüb firma tänavu 30% rohkem alkoholi kui eelmisel aastal. Seda tänu Eesti riigi aktsiisitõusule.

Eesti Õlletootjate Liidu tegevjuhi Peeter Võrgu sõnul on Eesti Lätile kaotanud 25-30% õlleturust ning numbrid tema kinnitusel üha kasvavad. Kange alkoholi müügist on lõunanaabrite juurde kolinud 20%, siidrimüügist 30%.