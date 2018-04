Soome leht: rubla, dollari ja Rootsi krooni odavnemine annab saetööstustele kõva hoobi

Venemaa rahvusvaluuta rubla langus ning USA dollari ning Rootsi krooni nõrkus annavad tõsise hoobi Soome saetööstustele, kirjutab Soome majandusleht Kauppalehti.

Sellel nädalal on Vene rubla euro suhtes odavnenud kümnendiku võrra. Venemaa saetööstused on aga Soomele suur konkurent Egiptuse turul ning isegi Hiinas. Egiptus on Soome saetööstuste jaoks teine suurem turg ning Hiina on tõusnud suurimaks.

„Rubla nõrgenemisel võivad olla väga tõsised tagajärjed,“ kinnitas Soome saetööstuste tegevjuht Kai Merivuori. Tema sõnul on valuutakursid Soome saetööstuste jaoks suurim probleem, sest lisaks rublale on murettekitavalt nõrgad ka Rootsi kroon ning dollar.

Lisaks avaldab mõju puidu kõrge hind Soomes. Merivuori märkis, et puidutoodete turul on näha ülekuumenemise märke.