Soome leht tunneb muret: miks on nii palju Soome kulda välismaal?

Helsingin Sanomat uuris, et miks Soome keskpangal on 49 tonni kulda ja sellest enamus välismaal. Põhjuseks on riskide vastu kaitse.

„Tavaliselt tõuseb kulla hind kui väärpaberite oma langeb, seega ta tasakaalustab riske,“ ütles Soome keskpanga kommunikatsioonitöötaja Elisa Newby. „Kriisi ajal võib väärtpaberite hind langeda või need võivad üldse väärtusetuteks muutuda. Kuld on läbi erinevate rahasüsteemide ajalooliselt säilitanud maksevahendina väärtust. Soome keskpangal on 49 tonni kulda. Kuld moodustab üle 10 protsendi keskpanga finantsvaradest.“

Soome keskpanga kuld on hoiul erinevates keskpankades. Sellest 51% on Briti keskpangas, 20% Rootsis, 18% USAs, 7% Šveitsis ja 4% Soomes.

Kulla häda varana seisneb selles, et ta ei tooda positiivset rahavoogu. Kulla hoidmise eest tuleb maksta.