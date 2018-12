Soome lihatööstuse kriis. HKScani suuromanik dikteerib otsuseid

27. novembril kell 17 saatis HKScan napisõnalise pressiteate nõukogu esimehe Mikko Nikula ja tegevjuhi Jari Latvaneni ametist lahkumise kohta. Uueks nõukogu esimeheks sai Reijo Kiskola ja nõukogu liikmeks tõusis Jari Mäkilä.

Uue tegevjuhi otsingud võtsid HKScanil aega alla ööpäeva. Kiirelt teatati, et alates märtsist asub juhiks ettevõtet juba varasemast hästi tundev Tero Hemmilä.

On erandlik, et börsiettevõtte juhtkond vahetub nii äkki ja ühekorraga. See räägib sügavatest erimeelsustest omanike ja kõrgema juhtkonna vahel.