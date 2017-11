Soome majandusleht: HKScani tulemus on alles katastroofi algus

Rakvere lihakombinaadi emafirma HKScani uus tehas Soomes on katastroof – investeering kasvab, kulud suurenevad ja mitme kuu müük on hukas, vahendab Äripäev Soome Kauppalehtit.

Lihatootja kolmanda kvartali tulemus jäi kesiseks ja ettevõte on juba hoiatanud, et jääb sel aastal võrreldavate tulemustega miinusesse.

Tulemuses peegelduv on alles katastroofi algus, sest probleemid algasid septembri kahel viimasel nädalal ja põhilised raskused langesid oktoobrisse.

Samal ajal tegutseb Soome turul erakordselt kasumlikult konkurent Atria, kellel on tootmine ka Eestis.

Loe pikemalt Äripäevast.

Kauppalehti kirjutab, et ettevõttel on probleeme igal nurgal. Soomes napib veiseliha. Müük väheneb ning turuosa kahaneb. Probleemid on ka Rootsis ning Taanis.

Latvaneni sõnul on HKScani olukord tõsine ning tootmist tuleb efektiivsemaks ja tõhusamaks muuta kõikidel turgudel. Millised need säästumeetmed saavad olema, Latvanen ei avaldanud, kuid muutused peaksid olema tehtud kahe aastaga.

Probleemina tõi Latvanen välja ka Vantaa iganenud tehase, mida tuleb efektiivsemaks muuta investeeringuteta, sest ettevõte ei saa endale enam teist suurt investeeringut lubada.

Murelik ja närviline on ka ettevõtte suurim omanik LSO Osuuskunta. HKScani omakapital on küll positiivne, kuid ettevõtte võlad kasvavad ja kassavoogu ei tule. Hiljuti laenas ettevõte võlakirjadega 135 miljonit eurot, millest vaid osa läks vanade võlgade tasumiseks.

Kauppalehti kirjutab, et ettevõtte juht Latvanen on aga nutikas turundusmees, kes suhtekorraldusliku sõnumina rääkis majandustulemuste teate ilustamiseks plaanitavast sealiha müügist Hiina.