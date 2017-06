Soome majandusnobelist: pagulased võiksid saada madalama palgaga tööd

Soome president Sauli Niinistö (keskel) ja majandus-Nobeli preemia saanud Bengt Holmström (paremal) täna Soome presidendi residentsis Kultarantas alanud tulevikukonverentsil. flickr.com/photos/tpkanslia

Tänavu nn majandus-Nobeli saanud Bengt Holmström ütles Soome valitsuskriisi kommenteerides, et loodab et pagulastevastasus pole tõususteel. "Soome vajab pagulasi, neil tuleks lubada tööd teha. See tähendab, et nad võiksid teha tööd mmadalama palgaga," ütles ta.