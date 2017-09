Soome minister: kodanikupalka vajavad kõik arenenud riigid

Soome väliskaubandus- ja arenguminister Kai Mykkänen arvab, et sedamööda, kuidas tehnoloogia muutub aina keerulisemaks, tuleb riikidel tööturg ja sotsiaalkindlustussüsteemid ümber kohandada, et ka lihtsama ametiga inimesed väärikalt ära elada saaks, kirjutab Äripäev.

Vastasel juhul pole täishõive arenenud ühiskonnas võimalik. "Järgmisel 20 aastal peame kõigis lääneriikides kehtestama süsteemi, kus kõige madalamatele palkadele maksab riik toetust juurde," rääkis Mykkänen.

"Muidu on vaid kaks valikut – keelata suur osa võimalikest töökohtadest, näiteks et keegi ei saa Soomes võtta töökohta, kus palk on alla 1000 eurot. Siis ei oleks kõigile tööd, sest tootlikkuse vahed on juba nii suured," rääkis ta.

Loe pikemalt Äripäevast.