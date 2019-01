Soome mõttekoda: üürihinnad kerkivad palkadest kiiremini

Üürihinnad kerkisid eelmisel aastal 1,6 protsenti ning peaksid sel aastal tõusma 1,8 protsenti. Samuti on suurenenud üürikulude osakaal inimeste sissetulekutest, märgiti uuringus.

Helsingis, Tamperes ning Jyväskylas peavad üürikorteris elajad oma sissetulekutest üürileandjale loovutama enam kui kolmandiku. PTT andmetel on üüripinnal elajate osakaal viimase kümne aastaga oluliselt kasvanud. Kasvutrend peaks jätkuma, sest üürimine muutub suuremates linnades üha levinumaks.

PTT nimetas ka peamised põhjused, miks rentimise populaarsus üha suureneb. Esiteks on üürikorterite pakkumine suur, kuna pärast 2010. aastat on kortermajade ehitus hoogustunud. Üha rohkem ostavad kortereid investorid välja üürimiseks.

Teise põhjusena toob mõttekoda välja urbaniseerumise, mis on üürimise muutnud üha populaarsemaks ning paljud inimesed tahavad elada kesklinnas, kus kohvikud ja restoranid on käeulatuses. „Korteri üürimine on tõmbekeskustesse kolivatele inimestele lihtne, turvaline ning paindlik valik,“ märkis mõttekoda.

Mõttekoja kinnitusel on muutunud ka inimeste hoiakud. Nii ei ole noorema põlvkonna jaoks kodu omamine enam nii oluline kui vanemale põlvkonnale. Loomulikult ei saa põhjuste seast välja jätta ka hinnatõusu.

Nii on kinnisvarahinnad atraktiivsetes piirkondades väga kõrged, nii et paljud ei saa endale sinna kodu ostmist lubada. Näiteks Tampere ja Helsingi piirkonnas on kinnisvarahinnad kerkinud märkimisväärselt kiiremini kui sissetulekud ning see trend peaks jätkuma.

Lõviosa üürnikke on alla 35 aasta vanad. Suur osa üürnikest on üksikvanemad.