Soome Noorsoofondi altkäemaksujuurdluses on tähtsal kohal Eesti riiulifirmad

Soome Häme maakonna ja Helsingi politseid uurivad altkäemaksukahtlusi keskerakonna taustaga Noorsoofondis, millega on seotud Eesti riiulifirmad, teatasid eile Suomen Kuvalehti ja Yle.

Yle ja Suomen Kuvalehti teatel uurib politsei, kas Lahti ehitusettevõte Salpausselän Rakentajat on korraldanud sadade tuhandete eurode maksmist Noorsoofondi juhatuse esimehe Perttu Nousiaineni arvele. Politsei uurib ka laene, mida Nousiaineni ja Noorsoofondi tegelase Aki Haaro firmad on saanud Eesti riiulifirmadelt. Politsei tahab Yle teatel selgust saada, kust laenurahad algselt pärit on.

Intervjuus Ylele eitas Nousiainen, et on saanud rahavooge või laene Eesti ja maksuparadiisidesse registreeritud firmadelt. Haaro ei soovinud kommentaare anda.

Raha liikumine kerkis Yle ja Suomen Kuvalehti teatel esile, kui politsei uuris teist juhtumit. Jaanuari lõpus teatas Soome meedia, et maksuamet on palunud politseil uurida, kas Salpausselän Rakentajate tegevuse eest vastutavad isikud on toime pannud maksukuriteo. Eeluurimine puudutab aastaid 2015-2016.

Salpausselän Rakentajat on osa kontsernist SSR, mis on viimastel aastatel olnud Noorsoofondi tähtis koostööpartner paljudes ehitusprojektides üle Soome, teatasid Suomen Kuvalehti ja Yle.

Yle ja Suomen Kuvalehti teatasid, et politseijuurdluse järgi on Salpausselän Rakentajat maksnud miljoneid eurosid konsultatsioonitasusid Eesti riiulifirmadele. Neid makseid on märgitud maksusoodustuse alla kuuluvateks kuludeks, kuid võimud kahtlustavad, et arved on võltsitud.

Yle ja Suomen Kuvalehti teatel tahab politsei nüüd välja selgitada, kas miljonite eurode suuruse tšekkidega kauplemise kahtlusega on seotud olnud ka altkäemaksude maksmine.

Uurimise käigus on selgunud, et kaks Eesti riiulifirmat on andnud mitmesaja tuhande euro suurused laenud Haaro ja Nousiaineni firmadele. Eesti firmad on needsamad, millele Salpausselän Rakentajat on maksnud võltsimiskahtlusega konsultatsioonitasusid, teatavad Yle ja Suomen Kuvalehti.