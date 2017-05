Soome õlletööstuste föderatsiooni esinaine: Eestist toodav alkohol mõjutab Soome majandust

Ikka veel naudivad paljud soomlased vapput Eestis, kuna siinne alkohol on Soomes müüdavast odavam.

Soome õlletööstuste föderatsiooni juht Elina Ussa hoiatab reisijate suureneva alkoholiimpordi ohu eest ning süüdistab selles Soome maksupoliitikat.

"Maksupoliitika on täiesti ebaõnnestunud, nii õlletööstuses kui ka ühiskonnas. Aastatel 2012 kuni 2014 tehtud maksutõus ei toonud enam riigile maksutulu. Selle asemel on kasvanud hoopis piiriülene kaubandus," rääkis Ussa.

Õlletööstureid häirib enam see, et kõrgemalt maksustatud on just lahjemad joogid ning seega tuuakse piiri tagant rohkem õlut ja long drink'e ning nii jääb Soome riik loodetud maksudest ilma. Õlletootjate ettepanek on alandada järk-järgult õlleaktsiisi.

Ka ei ole alkoholi suurem maksustamine õlletootjate sõnul parandanud Soome inimeste joomiskultuuri.

Sel kevadel esitatakse valitsusele Soome alkoholiseaduse uus eelnõu, mille järgi saaksid õlut ja kanget siidrit edaspidi müüa ka kioskid ja kauplused.

Ussa sõnul ei mõjutaks see viimase aja trendi, kus Some noored on hakanud vähem jooma.