Soome õlletootjate liit nõuab Eestiga konkureerimiseks õlleaktsiisi poolitamist

Soomes on Euroopa Liidu riikidest ülikaalukalt kõige rängemalt maksustatud õlu ja Eestiga võrreldes on aktsiis mitmekordne, mistõttu nõuab Soome õllepruulijate liit aktsiisi poolitamist.

Soome õllepruulijate liidu hinnangul on teistest Euroopa Liidu riikidest suurem aktsiis kasvatanud õlle sisseveo reisijate poolt rekordiliste arvudeni, vahendab Verkkouutiset.

„THL-i (Soome tervise- ja heaoluamet – toim) reisijate poolse sisseveo uuringu järgi kasvas õlle sissevedu reisijate poolt 2015. ja 2016. aasta võrdluses 15,7 protsenti. Sellest õllest vaid kolmandik on Soomes toodetud. Reisijate poolse sisseveo kõrge taseme tõttu jääb Soomel saamata üle 300 miljoni euro alkoholiaktsiisi tulu ja lisaks sellele käibemaks,“ teatab Soome õllepruulijate liit.

Liit tuletab meelde, et Soome alkoholiaktsiisi on alates 2008. aastast tõstetud viis korda. Kaks viimast aktsiisitõusu ei ole õllepruulijate liidu teatel riigi maksutulusid kasvatanud, vaid on suunanud tarbijad ostma jooke välismaalt.

„Soomes tarbitud neljanda klassi õllest (kange õlu, mida müüakse vaid baarides ja Alkos – toim) kaks kolmandikku hangitakse mujalt, eelkõige Eestist. Õlut tuuakse enam kui neljakordne kogus Alkos müüdava õlle kogusega võrreldes,“ teatab õllepruulijate liit.

Õllepruulijate liit loodab Soomes otsuste tegijatelt aktsiisipoliitikat, mis ei suuna tarbijaid jooke piiri tagant tooma.

„Pruulitavate jookide kasvanud sissetoomine reisijate poolt on probleem, mis tuleb püsival moel lahendada. Soome peab langetama õlleaktsiisi konkurentsivõimelisele tasemele Eesti suhtes. See tähendab õlleaktsiisi poolitamist 10-15-protsendiste rahulike langetustega iga-aastaselt,“ ütles Soome pruuli- ja karastusjoogitööstuse liidu tegevjuht Elina Ussa.