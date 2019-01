Soome on kehtestamas teekasutusmaksu

Praktikas kehtestatakse see välismaal registreeritud veoautodele, sest kuigi seda kogutakse ka kodumaistelt veoautodelt kompenseeritakse see Soome veoautode puhul nn diislimaksu langetamisega, vahendas ERR ajalehte Helsingin Sanomat.

Logistikasektori esindusorganisatsioonide andmetel on välismaiste veoautode osakaal Soome teedel rohkem kui üheksa protsenti.

Esindusorganisatsiooni SKAL juht Petri Murto märkis, et senine olukord on olnud tasakaalust väljas.

"Soome on üks viimaseid Euroopa Liidu liikmesriike, kus teekasutusmaks kehtestatakse. Seni on Soome firma pidanud alati välismaale minnes teekasutustasu maksma, kuid välismaine ettevõte on siin sõitnud sellist tasu maksmata," nentis ta.

Euroopa Liidu liikmetest kehtestas teekasutustasu eelmise aasta algusest näiteks Eesti. Rootsis on selline maks kehtinud juba pikemat aega.