Soome parlament hääletas toidupoodides müüdava alkoholi protsendipiirangu tõstmise poolt

Soome parlament hääletas täna toidukauplustes müüdava alkoholi protsendipiirangu tõstmise poolt 4,7 protsendilt 5,5 protsendile.

Hääletus oli väga tasavägine, protsendipiirangu tõstmine läks lõpuks läbi häältega 98-94, vahendab Yle Uutiset.

Et Eduskunta ei kiitnud sotsiaal- ja tervisekomisjoni ettepanekut heaks muudatusteta, läks asi veel arutamisele parlamendi suurde komisjoni (arutab Euroopa Liidu asju ja neid seaduseelnõusid, millesse on täiskogu esimesel lugemisel tehtud muudatusi). Suur komisjon kogunes kohe ja teatas pärast asja arutamist, et nõustub Eduskunta täiskogu otsusega.

Suuri valiokunta yhtyy eduskunnan päätökseen alkoholin vähittäismyyntirajan nostamisesta 5,5 %:iin. #alkoholilaki — SuomenEduskunta (@SuomenEduskunta) December 15, 2017

Soome valitsuse algse ettepaneku järgi pidi piir tõstetama 5,5 protsendini, kuid sotsiaal- ja tervisekomisjon leidis, et toidukauplustes müüdavate alkohoolsete jookide kangust ei peaks praegusest 4,7 protsendist kõrgemale tõstma.

Lõplikult otsustab Eduskunta alkoholiseaduse muutmise üle järgmisel nädalal toimuval teisel lugemisel.