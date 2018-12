Soome pensionär langes pensionile jäädes hasartmängude lõksu. Nüüd ähvardab teda võlgade katteks ka kodust ilmajäämine

70-aastane Soome pensionär, kes oli oma elu jooksul alati rahasse väga kokkuhoidlikult suhtunud, on suutnud viimase kolme aasta jooksul tekitada endale 136 000 euro suuruse hasartmängudega seotud võlakoorma, vahendab Taloussanomat. Nüüd ähvardab teda selle katteks kodust ilma jäämine.

Seda veel olukorras, kus mees saab igakuiselt väga normaalset, 1830-euro suurust pensioni, mis on mitusada eurot enam, kui keskmine Soome pensionär saab. Eakale soomlasele jõudis tema olukorra tõsidus kohale alles siis, kui ta mõistis, et võib võlgade tõttu oma kodu kaotada.

Nii taotles mees, kes oli möödunud kevadeks võtnud võlgade tasumiseks omakorda laenu, kohtu kaudu üksikisiku võlgade ümberstruktureerimist. Erinevad võlausaldajad, kelle hulgas on tosin panka ja inkassofirmat, ei olnud sellega nõus, põhjendades, et mehe võlad on tekkinud hasartmängusõltuvuse, mitte kehva sissetuleku tõttu, mistõttu on ta langenud võlgadesse ja peab selle eest vastutama.

Mees vaidles neile vastu, öeldes, et pensionile jäämine oli tema jaoks suur elumuutus, mistõttu hasartmängud asendasid senise tööl käimise. Ka märkis ta, et tema võlakoorem ei ole tekkinud vastutustundetusest, vaid on ajutine olukord, mida ta lahendada püüab, ning tema jaoks on olukord seda raskem, kuna ta võib nende tõttu nüüd ka oma kodust ilma jääda.