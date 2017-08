Soome pensionifondi valitsejal on suur brexiti hirm

Soome pensionifondi juhid, kelle hallata on 45 miljardi euro eest varasid, kardavad seoses brexitiga kõige rohkem seda, et see võib rebida Euroopa finantsturud tükkideks, kirjutab Bloomberg.

„Me saame tõenäoliselt hakkama Suurbritannia lahkumise majandusliku mõjuga,“ ütles Varma Mutual Pension Insurance Company juhatuse esimees Risto Murto. „Õudusunenäo stsenaariumi kohaselt hakatakse taas müüre ehitama. Näiteks nõutakse varahaldusäri jagunemist Euroopa Liidu sees."

Kuigi möödunud on juba 14 kuud alates brittide ajaloolisest otsusest lahkuda Euroopa Liidust, on jätkuvalt ebaselge, mis vormis lahutus tuleb. Põhiteemadeks on lahkumise kulud ja kodanike õigused, mis alles vajavad lahendamist. Samuti on kompleksne küsimus, kuidas eraldada Suurbritannia ja EL finantsturud. Reitinguagentuur Moody's Investors Service teatas juulis, et risk, et Ühendkuningriik kukub Euroopa Liidust välja ilma sobiva brexiti kokkuleppeta, on oluline.

Murto sõnul on üks asi selge. Ühes Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust kaotab Londoni City oma mõju ning senise suurima panganduse oskusteabe kontsentratsiooni.

Euroopa Liit püüab tagasi saada kontrolli euroarvelduste üle, mida traditsiooniliselt teostati Londonist. City'st võivad kaduda ka kauplemis- ja arveldusteosakonnad, kelle kliendid on Euroopa Liidus.

Varma investeerimisjuht Reima Rytsola ütles, et ta ei ole ülemäära optimistlik brexiti läbirääkimiste tulemuse osas.

„Suurbritannia poolel puudub plaan,“ lausus ta. „Euroopa endised tippametnikud räägivad Euroopa Liidust tugeva ideoloogilise taustaga. Suurbritannia on pragmaatilisem.“

Ilma Ühendkuningriigita ähvardab Euroopa Liitu nõrgem ettevõtete hea juhtimistava keskkond, laususu Murto. See on eriti oluline Euroopa Liidu põhjapoolsematele maadele, kus kipuvad domineerima ettevõtete tugevad nõukogud. Suurbritannia on olnud tugeva ettevõtete hea juhtimise tava liider ja selle maa lahkumine avaldab suurt mõju, ütles Murto.