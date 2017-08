Soome poelettidel on müügis tuhandeid tonne Hollandi mürgiseid mune

Soome tolliameti sõnul on sellel aastal Hollandist imporditud tuhandeid tonne munatooteid ning toiduohutusamet ei saa välistada, et tooted võivad sisaldada kemikaali fipronil, kirjutas riigi avalik-õiguslik ringhääling Yle.

Sellel suvel selgus, et paljude Hollandi linnufarmide kanamunad võivad sisaldada putukatõrjetes kasutatavat kemikaali fipronil.

Holland on üks Euroopa suurimaid munaeksportijaid ning kemikaali sisalduse tõttu on praeguseks eemaldatud mitmete Euroopa riikide, nagu Belgia, Rootsi ja Saksamaa kaupluste lettidelt suurel hulgal imporditud munatooteid. Näiteks toidupoodide kett Aldi korjas müügilt kõik Hollandi munad, kui selgus, et vähemalt kolm miljonit ohtliku pestitsiidiga määrdunud muna olid leidnud tee Saksamaale.

Kemikaali tõttu on suletud 180 Hollandi linnufarmi.

Soome tolliamet kinnitas eile, et Hollandist on imporditud suures koguses munatooteid, kuigi algselt väideti vastupidist. Soome toiduohutusameti Evira sõnul on Hollandi munad jõudnud juba toidutööstusesse. Samas Evira direktori Leena Räsäneni sõnul on fipronili sisaldus toodetes väga väike.

Suurima tõenäosusega sisaldavad mürgiseid mune eelkõige erinevad munapulbrid. Näiteks munavalgetest tehtud pulbreid on sellel aastal Hollandist Soome imporditud 8000 kilogrammi.

Eesti veterinaar- ja toiduameti (VTA) pressiesindaja Martin Altraja ütles, et ameti andmetel ei ole Eestis Hollandi mune ega munatooteid.

Maailma terviseorganisatsiooni hinnangul on fipronil äärmiselt mürgine kemikaal, mis võib kahjustada inimese maksa, kilpnääret ja neere. Samuti võib kemikaal kahjustada kesknärvisüsteemi ning selle kasutamine loomakasvatuses on keelatud.