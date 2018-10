Soome politsei rahapesuekspert: Vene rahapesu vastu võitlemine on väga keeruline

„Vene järelevalveametkondadel on keeruline tuvastada ebaseadusliku maksudest kõrvalehoidmise eesmärgil varade pööritamist välismaa pangakontode ja ettevõtete kaudu. Kurjategijad kasutavad formaalselt pädevatena näivaid riiulifirmasid ja dokumente. Tegelikud tegijad peidetakse Vene ühepäevaettevõtete ja maksuparadiisiettevõtete nimeliste juhtide taha. Aastatel 2016-2017 kõrvaldasid maksuvõimud Vene äriregistrist üle 1,2 miljoni tegevuseta ettevõtte,” kirjutab Koistinen.

Vene võimud püüavad varimajanduse vastu võitlemisel sekkuda eelkõige tegevusse, millega tehakse võimalikuks varade sularahaks muutmine ja välismaale ülekandmine, märgib Koistinen. Maksudest kõrvalehoidmisse sekkumine on keeruline ettevõtete tegevuses kasutatavate aluseta arvete, võltsitud lepingute ja muude tegelikkusele mittepõhinevate dokumentide tõttu.

„Soomes raskendab Venemaalt tulevate varade kriminaalse algupära väljaselgitamist ka see, et Venemaal uurib kuritegusid mitu erinevat ametkonda,” kirjutab Koistinen. „Ebaseaduslikku pangandustegevust uurib Venemaa siseministeerium ja maksukuritegusid presidendile alluv uurimiskomitee. Õige uurimisametkonna leidmine Venemaal varade kuritegeliku algupära väljaselgitamiseks võib olla väga keeruline, kui need varad ei ole Venemaal juba kriminaaluurimise all. Rahvusvaheline õigusabimenetlus on aeglane ja vaevanõudev.”

Soomes peavad politsei ja prokuratuur hankima rahvusvahelise õigusabimenetlusega tõendi varade kriminaalse algupära kohta. Euroopa pangasüsteemi rahapesus kuritarvitamise ärahoidmist võiks tõhustada, leiab Koistinen. Rahapesukuritegude objektiks olevate varade omanik peaks selgitama varade seaduslikkust. Kui seda ei suudeta teha, võiks varad Koistineni arvates anda riigile, kui on täidetud muud rahapesukuriteo tunnused.

Soome kriminaalõiguses on selline ümberpööratud tõendamiskohustus juba kirjas seoses laiendatud kuritegeliku kasu kaotamisega. Teatud olukordades tuleb tõendada, et näiteks ebatavaliselt suur omand on saadud seaduselikult, kirjutab Koistinen.