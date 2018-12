Soome põllumehe 70 aastat tagasi tehtud leiutis päästab elusid

Vaid 52 protsenti soomlastest kasutab helkurit, kirjutab Soome leht Kauppalehti uuringu tulemusest. Kuigi soomlased kannavad helkurit riiete või koti küljes, kiputakse unustama, et see on Soome leiutis.

Jalakäia helkuri leiutas Soome põllumees Arvi Lehti. Innovatsioon tekkis enda vajadusest, mis tekkis soovist teha täiendavalt märgatavaks hobuvankrit.

Tema poeg Taisto Lehti muutis populaarseks lumehelbe kujulise helkuri, mille disainis Kalervo Suomela. Helkur standardiseeriti 1979. aastal ja 1982. aastal muudeti see Soome liiklusseaduse muudatusega pärast pimedat jalakäiatele kohustuslikuks.