Soome raport: arengumaade abistamise raha peideti maksude eest

Soome arengumaade abistamiseks ettenähtud fondi raha on investeeritud keerulisse süsteemi, mille eesmärk on muu hulgas pääseda maksude maksmisest, näitas Soome organisatsiooni Finnwatch värske raport.

Soome välisministeeriumi hallatava arenguabi fondi Finnfund raha on investeeritud ettevõtte Dasos Capital kaudu. Raha on investeeritud Soome, Malaisiasse ja Ida-Euroopa riikidesse.

Firmade globaalset mõju uuriva Finnwatchi raporti põhjal on raha investeeritud keerulisse skeemi, mille eesmärk on maksude maksmist vältida, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Muuseas valmis raport talgurahastuse toel, sest Soome valitsus on kärpinud eri organisatsioonide, sealhulgas Finnwatchi rahastamist.

"Finnwatchi läbitöötatud arveldusandmed ja Luksemburgi riigile saadetud salajased dokumendid näitavad, et süsteemi mõte on vältida maksude maksmist Soomes ja ka arenguabi sihtriigis Malaisias," ütles Yle-le Finnwatchi tegevjuht Sonja Vartiala.

Finnwatchi teatel põhineb Dasos Capitali maksude optimeerimine Luksemburgi riigiga tehtud kokkuleppel, millesarnaseid on varem teisigi hulgaliselt avastatud ja kõvasti kritiseeritud.

"Soomest Malaisiasse tehtud investeering läheb mitme Luksemburgi ettevõtte kaudu. Süsteem on kohati nii agressiivne, et võíb kahtlustada ebaseaduslikku maksudest kõrvalehiilimist," ütles Vartiala.

Finnfundi kommunikatsioonijuhi Tapio Walleniuse sõnul on Dasose süsteem "sellise fondi puhul täiesti normaalne".

"Mitte mingil juhul ei ole plaanis mitte maksta makse Malaisias. Süsteemi ülesehitus on selline, et ei peaks maksma makse mitmekordselt ja et üldse investorid sellega kaasa tuleks," ütles ta.

Finnfund investeeris Dasose hallatavasse fondi 2010. aastal viis miljonit eurot. Dasose teatel ei olnud fondi võimalik registreerida Soome, sest see oleks tähendanud mõne investori mitmekordset maksustamist.

Finnfundi teatel on ta suhelnud ka Dasose ja asjatundjatega ning fondi hinnangul ei ole süsteemi eesmärk agressiivselt maksude maksmist optimeerida.