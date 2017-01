Kriitika nii omade kui ka võrraste leerist sundis Soome taristu- ja sideministrit Anne Bernerit tagasi võtma oma revolutsioonilise plaani kaotada automaks, viia sisse teemaks ning muuta maanteeamet äriühinguks.

Berneri suurejoonelise kava kohaselt pidi automaks praegusel kujul kaduma ja asenduma teemaksuga, ehk maksuga, mida oleks autoomanikud maksnud igal aastal auto võimsuse pealt.

Teemaksudelt koguneva rahaga oleks rahastatud Soome maanteevõrgu edasist arendamist ja remonti - ehk valdkonda, mis praegu saab raha automaksudelt ning on pikemat aega alarahastatud. Rahakasutamise efektiivsemaks muutmiseks nägi Berneri plaan ette Soome riigimaanteede võrgu üleandmist asutatavale äriühingule, mille omanikud oleksid olnud riik ja omavalitsused. Seega mitte otsene erastamine, vaid pigem võrreldav maanteeametist riigiettevõtte moodustamisega.

Berneri plaani kohaselt pidi uus süsteem tegema Soome mahajäämuse maanteevõrgu rahastamises tasa kümne aastaga. Soome liiklusameti Liikennevirasto andmeil on see defitsiit tänaseks kasvanud 2,4 miljardi euroni.

Automaksu kadumise arvelt oleks autode soetamine muutunud ligi viiendiku odavamaks, olenevalt auto hinnast, ning samal ajal oleks teemaksu kehtestamisega autode iga-aastane ülalpidamiskulu tõusnud, olenevalt auto võimsusest.

Eelmisel nädalal avalikustatud ettepanek sai turmtuld nii omade kui ka vastaste leerist. Seda kritiseerisid teiste seas koonderakonna esimees ja rahandusminister Petteri Orpo, kes leidis, et enne riigieelarvele miljarditeni ulatuva mõjuga ettepanekute avalikustamist oleks Berner võinud kolleegidega, eriti just rahandusministeeriumiga läbi rääkida; ning põlissoomlaste parteisse kuuluv kaitseminister Jussi Niinistö, kes teatas, et rahva rahaga ehitatud taristut ei tohi muuta äriobjektiks.

Koonderakonna väliskaubandusminister Kai Mykkänen aga ütles, et ta ei mõista, kus on plaani positiivne külg praeguse süsteemiga võrreldes ning kuidas ikkagi teehoiuks raha juurde tuleb.

Plaani kritiseerisid ka autokaupmehed, kelle teatel lendas automüük pärast plaani avaldamist otsekui vastu seina - mitte keegi ei ostnud enam ühtki autot, vaid ost lükati edasi uue ja soodsama süsteemi ootuses.

Ehkki Berneriga samasse parteisse keskerakonda kuuluv peaminister Juha Sipilä toetas oma ministri plaani, nimetades seda "julgeks" ja "eelarvamustevabaks", võttis Berner selle eile õhtul tagasi. Sipilä sõnul ei avaldatud Bernerile selleks survet, vaid see oli ministri enda otsus.

Taristu- ja sideministeeriumi pressiteate kohaselt on peaministriga kokku lepitud, et automaksust ei loobuta, mis tähendab omakorda, et asutatava äriühingu rahastamiseks poleks allikat ning seetõttu jääb ära ka äriühingu loomine.

"Tundub nii, et plaan ei edene valitsusparteide seas," vahendas täna Berneri sõnu Soome rahvusringhääling Yle. Ta ütles ka, et teedehoolduse defitsiidi katteks otsitakse tänavu mõni muu allikas.

Soome meedia hinnangul alustas Berner plaani avalikkusele esitlemist valesti ning tema peamine viga oli see, et ta ei olnud plaani enne valitsuses läbi rääkinud ja koalitsiooni toetust sellele kindlustanud. Mõni poliitikauurija on avaldanud ka arvamust, et Sipilä võib nüüd Berneri välja vahetada.