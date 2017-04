Soome romula otsib Baltimaadest tööjõudu - kohalikel "väsivad jalad liiga ära"

"Seda ma ei saa teha ja seda teist asja ka mitte ning jaladki väsivad väga ära" - nii kirjeldas Soome ühe edukama vanametallitöötleja Romu Keinänen juht ja omanik Jyri Keinänen ajalehes Kauppalehti kohalikke tööotsijate suhtumist. Kaadriprobleemi lahendamiseks ostis Romu Keinänen tööjõu vahendusega tegeleva ettevõtte Herumet OY, kes toob tööjõudu Baltimaadest.

"Täiesti arusaamatu. Töö romulas ei sobi kuuldavasti tööotsija CVsse. Lõpptulemus on, et tore, et said aega läbi astuda. Tunked jäävadki varna," rääkis Keinänen ajalehele, millise suhtumisega ta tööotsijate puhul kokku puutunud on.

"Paneb imestama tänapäeva suhtumine. Füüsiliseks tööks töötajaid ei leidu, ehkki palk oleks üle ametlike normide," sõnas Keinänen. Mehe sõnul palkaks ta kohemaid viis-kuus töötajat Espoo linnas asuvasse allüksusse ning kümmekond töötajat Vantaa linna vanaraua töötluspunkti, kuhu firma äsja investeeris viis miljonit eurot.

"Tööjõupuudus toob riske ja põhjustab probleeme," ütles Keinänen. Mure lahendamiseks ostis ettevõte tööjõu vahendamisega tegeleva Herumet OY.

Herumeti tegevjuhi Mia Rantamäki sõnul toob firma tööjõudu vanarauatöötluspunktidesse muu hulgas Lätist. Baltimaades on tema hinnangul saada tööjõudu, kellele veel sobib raske töö.

Keinäneni sõnul organiseerib ettevõte töötajatele koolitused, mis katavad raskedki lammutustööd. Näiteks lammutas Romu Keinänen Helsingi Pasila raudteejaama vanad elevaatorid.

Romu Keinäneni käive oli mullu 21,5 miljonit eurot, kümme miljonit rohkem kui aasta tagasi. Kasum ulatus kahe miljoni euroni.