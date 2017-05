Soome-Rootsi maavõistlus: kuhu tuleb mitmemiljardiline investeering?

Kaheksa Rootsi ja kaks Soome omavalitsust konkureerivad mitmemiljardilise investeeringu, kõrgtehnoloogilise akutehase asukohaks.

Akutehase arendaja, Stockholmis asuva peakorteriga firma Northvolt AB teatas eelmise kuu lõpus, et esialgse valiku järel on akutehase asukohana sõelale jäänud Göteborg, Gävle, Luleå, Malmö, Mariestad-Skövde, Norrköping, Skellefteå ja Västerås Rootsis ning Kotka-Hamina ja Vaasa Soomes.

"Oleme vapustatud omavalitsuste ja regioonide huvist projekti vastu kogu Skandinaavias," ütles Northvolti tegevjuht Peter Carlsson ettevõtte pressiteate vahendusel. "Pärast neljakümne osanikuga rääkimist otsustasime jätkata kõnelusi kaheksa Rootsi ja kahe Soome omavalitsusega. Tegutseme kiiresti, et kindlustada oma liidriroll Euroopa turul."

Northvolti teatel on nõudmised akutehase asukohale kindel elektrivarustus, tööstuse arendamiseks sobivalt suur vaba maatükk, jahutusvee allika lähedus, keskkonnalubade saamise võimalikkus jms. Lisaks võtab ettevõte arvesse ka transpordiühendusi, tööjõuturgu, tööstuse ajalugu piirkonnas ja kõrgkoolide lähedust.

Asukoht valitakse firma teatel välja tänavu suveks.

Northvolti planeeritav kõrgtehnoloogiline akutehas on sündides Euroopa suurim. See loob umbes 2500 töökohta ja läheb maksma ligi neli miljardit eurot. Ettevõtte tegevjuht Peter Carlsson on endine Tesla asepresident.

Northvolti kõrval planeeritakse Euroopasse ka Tesla nn gigatehast, mille põhitoodang oleks samuti uue põlvkonna akud.