Soome suurim meediakontsern koondab 80 töötajat

Sanoma Media, mille alla kuulub riigi suurim päevaleht Helsingin Sanomat, on algatanud läbirääkimised 80 töökoha kaotamiseks. Ettevõte plaanib teha struktuurimuudatusi, et käia kaasas ajas muutuva meediaäriga.

Sanoma Media tegevjuhi Pia Kalsta sõnul on traditsiooniliste meediakanalite käive languses, kuid samal ajal suureneb erinevate meediaväljundite arv. "See ei ole meie jaoks üllatus. Trükireklaami müügis ja tellijate arvus on näha langust," ütles ta.

Kalista sõnul peab ettevõte efektiivsema toimimise nimel töö ümber organiseerima, kuid kahjuks toob see kaasa ka koondamisi.

Sanoma Medias töötab hetkel 1750 inimest.