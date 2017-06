Soome suurpangast saab taanlaste filiaal

Soome pankade esikolmikusse kuuluv Danske Bank, endise nimega Sampo Pankki on muutumas Taani emapanga filiaaliks samamoodi nagu Eesti Danskegi.

Täna teatas Danske Bank, et panga juhatus on heaks kiitnud plaani teha Soome Danskest, mis praegu on Soomes registreeritud iseseisev pank, Taani emapanga filiaal. Plaan kuulutati välja juba aasta alguses, nüüd saadi sellele juhatuse heakskiit. Panga muutumine filiaaliks toimub tänavu aasta viimasel päeval, aga eelnevalt on sammule vaja saada ka asjakohaste ametite nõusolek.

Danske Bank OY ajalugu ulatub tegelikult juba üle-eelmisse sajandisse, mil Soomes asutati postitalituse juurde riiklik säästupank. 1970. aastal nimetati Postisäästöpankki ümber Postipankkiks, 1998. aastal Leoniaks ning 2001. aastal juba Sampo kontserni omanduses Sampo Pankkiks.

2007. aastal müüs Sampo panga koos naha ja karvade ehk Baltimaade filiaalidega Taani Danske Bankile. Danske nimetas panga ümber ning tõi selle filiaalid Baltimaades 2008. aastal otse emapanga alluvusse. Soome Danske Bank OY jäi aga Soomes registreeritud ja Soome finantsinspektsioonile alluvaks pangaks. Nüüd siis saab Soome Danskest samasugune filiaal nagu ka Eesti Danskest.