Soome tahab laenuvõtmise ohjeldamiseks inimeste laenude ja palkade registrit luua

Sama teemat kaalus Soome justiitsministeerium ka 2013. aastal. Toonase analüüsi läbiviija professor Ahti Saarenpää aga positiivse krediidiregistri loomist ei soovitanud, seda osaliselt ka sellepärast, et toona alles käis Euroopa Liidu andmekaitse määruse koostamine.

Õigusekspert Jukka Lång kinnitas, et mais jõustunud euroliidu uus andmekaitsemäärus ei takista registri loomist.

Isikutel, kelle andmed registris on, peab olema võimalus enda kohta hoitavat infot kontrollida ning samuti peab neil olema ülevaade, kuidas nende andmeid kasutatakse. Krediidiasutused seevastu ei saa ilma klindi teadmata krediidikontrolli teha.

Eestis on register isegi töötanud

Mullu juunis toimunud Finance Estonia positiivse krediidiregistri seminaril meenutati, et 1994-2001 töötas Eestis positiivne register. Toona lõid selle registri 20 panka, ning reaalselt alustas see tegevust 1997. aastal. Register lõpetas töötamise 2001. aastal kui üks suure osakaaluga pank loobus. “Siit omakorda tõusetus küsimus, kas andmete vahetamine peaks olema vabatahtlik või kohustuslik. Hetkel tundub, et mitmed pangad ei ole koostööst huvitatud. Kas juhul, kui märgatav osa infost jääb koostööst eemale, aitab poolik lahendus üldse kaasa klientide maksevõime hindamisele või protsesside efektiivistamisele,” lisas toonane FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juht Andrus Alber.

Kaks aastat tagasi kirjutasid Krediidiinfo ja 12 Eesti krediidiandjat alla Positiivse Registri asutamislepingule. Suured pangad sellega aga liitunud ei ole.

Positiivse krediidiregistri loomise kaalumist sätestav punkt oli ka 2015. aasta koalitsioonilepingus.