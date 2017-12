Soome tahab tõsta alkoaktsiisi, kuid alkoholi hind võib kukkuda

Soome parlamendi rahanduskomisjon kiitis heaks alkoholiaktsiisi tõstmise. Selle kohaselt peaks õlleaktsiis tõusma 11 protsenti ja veiniaktsiis 13 protsenti, kirjutab Iltalehti.

Aktsiisitõus peaks aastas täiendavalt täitma riigikohvreid saja miljoni euroga.

Rahanduskomisjon toetab valitsuse maksutõusuplaane.

Komisjon on arvamusel, et alkoholiaktsiisipoliitikal on teene, et alkoholitarbimine on terve aastakümne vähenenud.

Seevastu Soome õlletootjate liidu uuringu kohaselt ei ole Soome kaks viimast õlleaktsiisitõusu riigile rohkem raha sisse toonud. See on viinud soomlaste tarbimisharjumuste muutuseni ehk alkoholi välismaal ostmiseni.

Soome praeguse alkoholisaaduse muutmisel võivad poed, kioskid ja bensiinijaamad hakata müüma ka senisest kangemat alkoholi. Hiljutise uuringu kohaselt võib monopoli õiguste piiramine suurenenud kättesaadavuse näol alandada alkoholihinda 40 protsenti.

Soome valitsuse plaanide kohaselt võiks müüa väljaspool alkoholimonopoli müügikohti tulevikus kuni 5,5% alkoholisisaldusega jooke võrreldes tänavu kehtiva üle 4,7% sisaldusega jookide müügipiiranguga.