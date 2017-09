Soome tarbijakaitse andis Finnairi hilinemiste eest liiga väikse kompensatsiooni maksmise pärast kohtusse

Soome tarbijakaitse ombudsman andis lennufirma Finnairi kohtusse, sest viimane ei täida Euroopa seadusi ega maksa reisijatele hilinemiste ees kompensatsiooni, kui hilinemise põhjuseks on tootmisvigadest tingitud tehnilised vead, kirjutab Yle.

Euroliidu direktiiv 261/2004 näeb ette, et lennufirma süül enam kui kolme tunni pikkuste hilinemise korral peab lennufirma reisijale maksma sõltuvalt reisi pikkusest 250-600 eurose kompensatsiooni.

Ombdusman märkis, et Finnair ei ole reisijatele maksnud piisavat kompensatsiooni, kui lennu hilinemise on põhjustanud ootamatu tehniline, tootmisvigadest tingitud tõrge. Neil juhtudel pakub Finnair eurodirektiivides ettenähtust väiksemat rahasummat või vautšerit. Sellise kompensatsiooni tingimus on, et saaja loobub kõikidest edasistest kompensatsiooninõuetest.

Ombudsman andis kohtusse kolm sellist juhtumit ning nõuab iga juhtumi eest lennufirmale 500 000 eurost trahvi.

Finnairi juriidilise üksuse juht Sami Sarelius on ombudsmani nõudest hämmastunud ning kinnitas, et seisukoht on vastuolus teiste euroliidu riikide praktikatega.

Finnair on seisukohal, et euroliidu kohtud on loonud pretsedendid, mille kohaselt ei pea lennufirmad maksma hilinemiste eest kompensatsiooni, kui need on põhjustatud tootmisvigadest tingitud tehnilistest riketest.

Finnairi kinnitusel maksavad nad sellistel juhtudel reisijatele osalist kompensatsiooni või pakuvad vautšereid vaid klienditeeninduslikel põhjustel.