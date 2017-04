Soome toll arestis suure koguse Eestist pärit võltsitud mootoriõli

Soome toll arestis 16 500 liitrit võltsitud mootoriõli, mille Soome suur kaubanduskett oli hankinud vahemeeste kaudu Eestist.

Soome tollis lõppes suure koguse võltsitud mootoriõli impordi ja edasimüügi eeluurimine, teatas toll täna. 2014. aastal alguse saanud juhtumis toodi Soome 35 000 liitrit mootoriõli, millest tollil on õnnestunud arestida 16 500 liitrit.

Soome suure kaubandusketi poodidest korjas toll müügilt ära 7700 liitrit mootoriõli, mida uuriti laboratooriumis ning mille omadused ei vastanud importija esitatud näitele. Võltsitud õli oli mineraalõlipõhine, aga sisaldas jälgi sünteetilisest õlist, teatas toll.

Tolli eeluurimise andmeil jõudis Soome kaubanduskett - mille nime toll ei nimeta - klientidele müüa 13 400 liitrit mootoriõli. Õli impordi eest vastutas Soomes registreeritud osaühing, mille nime toll samuti ei ütle. Osaühing ostis õli Eestist.

Eeluurimises selgus veel, et võltsitud õli on väiksemates partiides müünud ka kaubandusketti mittekuuluvad kauplused. Lisaks nimetamata osaühingule kahtlustatakse võltsitud õli maaletoomises veel kolme ettevõtet, üks neist on ostnud võltsitud õli ka Poolast.

Kokku on tolli teatel kahtlustatavana 30 inimest. Toll on andnunud materjalid üle Helsingi prokuratuurile.