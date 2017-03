Soome toll kahtlustab Eesti ja Läti alkoholi ja tubakat müünud e-poodi 1,5 miljoni väärtuses aktsiisi maksmata jätmises

Foto: Karli Saul

Soome toll kahtlustab alkohoolseid jooke ja tubakatooteid müünud internetipoodi 1,5 miljoni euro väärtuses aktsiiside maksmata jätmises. Kahtluse all on soomlane, kes on müünud kaasmaalastele alkoholi ja sigarette Eestist ja Lätist kahe veebilehe kaudu.