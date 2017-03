Soome toll maksustas Eestist viinaga kaubelnud portaale suure summaga

Soome toll määras mullu Soome alkoholi müünud netilehekülgede omanikele kokku kahe miljoni eest lisaks makse. Suur osa portaalidest olid registreeritud Eestis.

Tunamullu hoiatas Soome toll alkoholi kaugmüügi teel ostjaid ja müüjaid ning mullu võetigi teema tõsiselt käsile. Teistest Euroopa Liidu riikidest Soome alkoholi müünud portaalide omanikele määrati lisaks tasuda kahe miljoni euro eest makse, millest osa on alkoholiaktsiis ja osa käibemaks.

Toll nimesid ei nimeta

Eraldi märkis toll aastaaruandes ära Eestis registreeritud alkoholiga kaubelnud soomekeelsed veebipoed, milles mitme kohta algatati kriminaaluurimine. Täpsemaid andmeid - kes, kus ja kui palju - Soome toll ei avalda. "Uurimiste üksikasjad pole kahjuks avalikud," ütles vanemuurija Anna Kallio.

Soomes tehakse vahet alkoholi kaugmüügil ja kaugostul. Kaugmüük on see, kui alkoholi toimetab ostjani müüja, kaugost see, kui transport on ostja enda ülesanne. Vastavalt sellele määratakse ka maksud: kaugmüügi puhul peab aktsiisi ja käibemaksu tasumise eest hoolitsema müüja, -ostu puhul ostja.

"Alkoholi netikaubandus on kasvanud aasta-aastalt, nagu ka muu netikaubandus," ütles Kallio. "Soomes on käimas alkoholiseaduse üldine uuendamine, mille käigus on tõenäoliselt tulekul ka alkoolsete jookide piiriülese kaugmüügi ja sellise müügiga seonduva impordi keeld."

Loe veel

Alkoholiseaduse muutmisega tegelev nõunik Ismo Tuominen on Soome meedias öelnud, et Soome riik ei saa keelata Euroopa Liidu varasema kohtukaasuse alusel kodanikele alkoholi importi. Küll aga on tema sõnul võimalik sätestada seaduses keeld kaugmüügile.

Mitu veebipoodi suletud

Selle kohta Soome toll vastust ei anna, kui suur osa netikaupluste omanikele, Eestis registreeritud sageli üsna väikese osakapitaliga osaühingutele lisaks määratud maksusummast ka tegelikult Soome eelarvesse on laekunud. Tolli tegevuse mõju on siiski märgatav - aasta jooksul on suletud mitu soomekeelset alkoholimüügiga tegelevat veebikülge, mille omanik-osaühingud registreeritud Eestis.

Näiteks ei tegutse enam viinahuuto.com, mille omanik Scandinavian Beverage Group OÜ. Selle osaühingu omanik on äriregistri andmeil Kalle Rohtmets, kelle osas on algatatud mitu täitemenetlust.

Samuti ei tööta pood aadressil viinakauppa.eu, mille omanik Valviro.eu OÜ kuulub Soome kodanikule Antti Helanderile. Helander sai mullu Soomes kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vanglakaristuse justnimelt viinakauppa.eu-ga seonduva räige maksupettuse eest. Kohus luges tõestatuks, et Helander vältis 370 000 euro jagu aktsiisi ja 60 000 euro jagu käibemaksu tasumist.

Helanderi osaühingu nimi Valviro on ilmselt näide Helanderi huumorimeelest: see on soomekeelne lühend "riigiametist" ja märgib Soome sotsiaalministeeriumi allasutust, mis muu hulgas ka alkoholimüügi lube väljastab.

Mullu suleti ka lehekülg VironViina.com, mille omanikfirma taas Eestis registreeritud Creative Alpha Solutions OÜ. Selle osaühingu omanik on ka Soome kodanik, Mika Reinikainen, kes on aga oma asukohaks äriregistrile antud dokumentides märkinud hoopiski Ameerika Ühendriigid. Reinikainen kogus kaks aastat tagasi kuulsust sellega, et asutas Soomes ettevõtte Viron Tölkkipalautus OY, mis Helsingis Eesti maksumärkidega taarat kogus.

Sellest aastast tegeleb Soomes kaugmüügi temaatikaga mitte enam toll vaid maksuamet.