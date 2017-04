Soome töölised panevad protestiks valitsuse vastu tehased seisma

Täna täpselt nädala pärast marsib üle tuhande Soome töövõtja oma töökohtadelt minema, peatades ööpäevaks praegu teadaolevalt 14 tehase töö.

Meeleavaldus tõimub Pirkanmaa maakonnas, selles osalevad maakonna suurte käitiste nagu Valmeti, Sandviki, Bronto ja Pilkingtoni töötajad. Töötajad lõpetavad tehaste töö pärast lihavõttepühi neljapäeval kell 22 ja naasevad tööle 24 tundi hiljem reedel, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Esialgu teadaolevalt jätavad töö pooleli vaid Pirkanmaa ja maakonna pealinna Tampere tehaste töötajad, teised maakonnad ööpäevases töö peatamise aktsioonis ei osale.

Metalliala ametiühingu Tampere osakonna juhi Petri Lahtineni sõnul on valitsus ja ettevõtjaid ühendav liit Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) kägistanud töövõtjaid juba tükk aega. Nädala pärast algavatelt pikema perspektiivi eelarvearuteludelt on tema kinnitusel oodata vaid halbu uudiseid.

"Nagu vanad märgid näitavad, on sealt tulemas töötuskaitse kärped, mis puudutavad otse vaest ja tööinimest," ütles Lahtinen Yle-le. "Oleme nende vastu."

Meeleavaldusel on tulemus, usub Lahtinen. "Kindlasti tuleb lörtsi kaela. Meie, pahad töömehed, oleme siin trampimas maha tärkavat kasvu. Aga kahjuks küll on nii, et töökohtadel on inimestel olla halb ja palkadega ei ela ära."