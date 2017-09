Soome tõstab alkoholiaktsiisi 100 miljoni euro võrra

Soome valitsus tutvustas oma eelarveplaane: kuigi majandus kasvab praegu jõudsalt, jätkatakse kokkuhoidu, et võlakoormust vähendada.

Soome majanduskasv on olnud parem kui oodatud, aga säästurežiim jätkub, et 2021. aastaks võlgu elamisest pääseda, rõhutas peaminister Juha Sipilä. Tema sõnul on kümme aastat kriisides kaduma läinud, edasi on eesmärk, et Soome majanduskasv oleks kiirem kui euroalal keskmiselt, kirjutas ERR.

Ta lisas, et ka Soome konkurentsivõime on paranenud, palgatõusu ja tööandjate kulusid tööjõu palkamisel on ohjeldatud.

Rootsile oleme järele jõudnud ja peagi jõuame ka Saksamaale, ütles Sipilä Soome konkurentsivõimest rääkides.

Rahandusminister Petteri Orpo ütles, et üldine maksukoormus ei tõuse. Mõned muudatused siiski tulevad, näiteks soojuse ja elektri koostootmise saastetasud suurenevad ning alkoholiaktsiis tõuseb.

"Maksude poolel on suurim alkoholiaktsiisi tõus saja miljoni euro võrra," ütles Orpo.

Soome maksumaksjate keskliidu juht Teemu Lehtinen ütles soome ringhäälingule YLE, et alkoholiaktsiisi tõus lisab õllepurgi hinnale umbes neli senti. Tubakaaktsiisi tõus toob järgmisel aastal suitsupaki hinnale 60 senti juurde. Soomes maksab pakk suitsu praegu ligikaudu 7 eurot.