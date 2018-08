Soome turiste jääb üha vähemaks. "Soomlased otsivad uusi elamusi ja sihtkohti, ainult odava alkoholi ning toidu järel käijatel Eestisse enam asja ei ole"

Kerkinud hinnad

Nii on siiasõidu üks ahvatlev eesmärk ehk head kaupade hinnad (nende seas ka alkohol), kadunud. Lisaks läheb Soome majandusel tervikuna ning seega ka soomlastel hästi, maailm on avardunud, soodsaid reisipakkumisi on ka kaugemale ning nii reisivadki soomlased palju ka kaugematesse riikidesse. „Soomlastel on valida, kas tulla üle lahe või reisida kaugemale ja eks nad reisivad mujale," tõdes Loodmaa.

Radisson Blu Sky Hoteli hotellijuhi Vitali Makejevi sõnul on Soome külaliste osakaal hotellis vähenenud kaks viimast aastat. Selle aja jooksul on tänu suurtele üritustele ning lennuühenduse paranemisele tõusnud üldine nõudlus turul, mis omakorda mõjutab hinda. See on Makejevi sõnul ka peamine põhjus, miks Soome külaliste, eelkõige turistide osakaal on väiksemaks jäänud. “Sihtkohana on Tallinn paari viimase aasta jooksul kallimaks läinud (transport, majutus, toitlustamine, meelelahutus) ning see mõjutab Soome turistide siia tulekut,” lausus ta.

Soomes IT-alal töötav Juha möönis, et soomlaste turism Eestisse on muutunud. "Rohkem uusi teenuseid ning elamusi, mitte enam veiniturismi," lausus ta. Ehk õlle järele ei ole Eestisse tõesti mõtet tulla, kuid SPA-d on tema sõnul endiselt populaarsed. Eriti Pärnus. Eks oma osa ole siin ka Läti lähedusel, sest suvepealinnas ranna- ning kultuurimõnude nautimise kõrval saab ka Läti piirile põigata ning alkoholivarusid täiendada.

Juha sõnul käivad tema tuttavad nüüd Tallinna asemel Lõuna-Eestis, tutvuvad sealsete uute kohtadega ning tõsi, käivad ka Valgas ja Valkas. "Kindlasti ei saa öelda, et Eesti oleks soomlaste jaoks muutunud kalliks ja mõttetuks ja soomlased ei taha siia tulla kui nad pole õlleturistid," kinnitas ta, lisades, et Rootsi on naaberriigina kallim ning Venemaale ei taha inimesed minna.

Loomulikult käivad soomlased ka teistes riikides puhkamas, näiteks mullune vihmane ja külm suvi muutis Kreeka Juha sõnul väga populaarseks.

Loe veel

Hambaarst Ulla möönab, et Eesti ei ole enam nii odav kui vanasti. Hinnavahe Soomega ei ole enam suur ning lisaks on soomlastel odavad lennuühendused Riiga, Budap esti ja Gdanskisse. Need sihtkohad on "uued" ja odavad ning ka ajakulu on sama kui laevaga Helsingist Tallinna sõites. Inimesed reisivad palju ning üsna paljud soomlased on juba Eestis käinud ning soovivad külastada ka teisi paiku. Lisaks toob ta välja põlvkondade erinevused. „Minu põlvkond ning vanemad mäletavad varasemat olukorda ning meile lihtsalt meeldib näha, et Eesti on jälle vaba ja me käime külas paljuski ka selle pärast, nooremad aga tahavad ja viitsivad kaugemale reisida ning odavamate riikide otsingul võival nad minna näiteks Indiasse,“ rääkis ta. Ainult odava alkoholi ning toidu järel käijatel Eestisse Ulla sõnul tõesti enam asja ei ole.

EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmeri sõnul on soomlastele tekkinud mitmeid soodsaid sihtkohti, mis on kättesaadavad tänu otselendudele paljudest Soome linnadest. "Eesti lähedus on argument eeskätt Helsingi puhul, kuid kui hinnaeelis puudub, tehakse Soome kaugemates paikades tihti otsus võtta ette otselend mõnda lõunapoolsemasse Euroopa riiki," sõnas ta.

Riik peaks rohkem panustama

Kuidas Soome turistide vähenemist peatada ning olukorda parandada? Loodmaa sõnul ei olegi muud rohtu kui see, et Eesti riik ja ettevõtjad peavad end rohkem tuntuks tegema. „Varasem edu ei garanteeri midagi,“ lausus ta.

Loodmaa sõnul peaks EAS olema Soome suunal aktiivsem ja taastama töökohad, mis vahepeal on ära kaotatud.

EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmeri sõnul suleti turismiarenduskeskuse Soome turismiesindaja töökoht Helsingis küll eelmise aasta septembrist, kuid kuid EASi turismiarenduskeskus turundab Eestit soomlastele endiselt ja teeb seda ka edaspidi. "Kui alustasime vabas Eestis turismiturundusega, oli ka Soome turg uus. Tol ajal oli äärmiselt vajalik töötada sisse müügikontaktid Eesti ettevõtjatele, tutvustada Eesti pakkumist messidel, teha suuri kohapealseid välireklaamikampaaniaid," rääkis Vürmer. Tänaseks on Eesti turismiettevõtjal tema sõnul pikaajaline kogemus naaberriigi külastajaga ning ta oskab ja suudab teha otsemüüki Soomes.

Soome turismiesindaja töökoha kadumine ei tähenda, et EAS enam Soome suunal turismiturundusega ei tegeleks, kinnitab Vürmer. „Meil on soomekeelne visitestonia.com veebisait kõige värskemate artiklite ja tuhandete pakkumistega, samuti soomekeelne sotsiaalmeediaturundus. Korraldame pidevalt ajakirjanikele ja reisikorraldajatele tutvumisreise ja müügiüritusi, teeme turundust Soome meedias kohalike partnerite abil, oleme Soome blogijaid ja teisi sotsiaalmeedia mõjutajaid Eestisse kutsunud,“ loetles ta.